Щитов о бане Каменева за мельдоний: «КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА. Оно только дисквалифицирует спортсменов, ничего хорошего»

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов поделился мнением о сотрудничестве лиги с РУСАДА . Российское антидопинговое агентство ранее дисквалифицировало форварда ЦСКА Владислава Каменева на два года за мельдоний.
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