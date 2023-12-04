Ущерб Севастополю от "шторма века" составил около 6,5 млрд рублей

Ущерб от шторма и урагана, которые накрыли Севастополь неделю назад, составил около 6,5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев во время аппаратного совещания правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии