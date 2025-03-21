В Ростове рассказали о пострадавших в ходе атаки ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о пострадавших в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону.
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