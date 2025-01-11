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К 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов

К 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов Согласно данным издания NewsBTC, к 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов.

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