К 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов Согласно данным издания NewsBTC, к 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов.
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К 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов Согласно данным издания NewsBTC, к 2035 году стоимость биткойна может достичь 1,5 миллиона долларов.