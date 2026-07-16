«А сколько еще таких командировочных?». Михаил Гусман 40 лет получал награды в России, работая на Азербайджан

Михаил Гусман, бывший первый заместитель генерального директора ТАСС, находясь на посту в этом ведущем бывшем советском, а ныне российском агентстве был не более чем в «командировке», и ныне вернулся домой в Азербайджан.
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