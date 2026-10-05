Об ударах по киевским мостам. И не только...

Р. Ищенко (давненько у нас его не было) пишет на самую что ни на есть злобу дня - а именно об ударах по киевским мостам.
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Ищенко, даже если его лекция информативна, слушать тяжедо и ... противно. По крайней мере, мне противно. Уехал из Хуева, и вроде против Наркета и хохлядей, но нечто хохлядское в его интонациях и построении фраз отталкивает через 10 минут... так что... можно вытащить хохла из Усраины, но Усраину из .. Вот именно эта попытка анализа ситуации показывет эту истину... Отстраненность интонации вроде как должна изображать объективность, но отображает внутреннее напряжение хохлизма в Ищенке от степени поражения его бывшей перед так и не ставшей реально Родиной... Можно подумать, что я не в ту степь, но от очков на глазах зависит качество рассмотрения. Если кто спросит - так мне шашечки, или ехать? Я отаечу :- Если на чужой машине, то и шашечки, и ехать...))) Предположения, догадки, домыслы и любые логические построения - это бла-бла, и тем более бла- бла, когда автор не имеет инсайда ни в Генштабе ни в кабинете Путина, но делает вид, что он только что оттуда ... ))))