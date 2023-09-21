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Что происходит со ставками по вкладам, назван справедливый курс рубля. Обзор прессы 21 сентября

Банки не спешат повышать ставки по вкладам после роста ключевой, обращают внимание «Ведомости». Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по некоторым вкладам и не исключает роста процентов по базовым ипотечным программам, сообщил его представитель.

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