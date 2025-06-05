Роль дефицитных для Украины китайских дронов Mavic оценили

Военный эксперт Полетаев: Дроны Mavic предопределяют контроль за полем боя Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Mavic от китайской компании DJI предопределяют контроль за полем боя в зоне специальной военной операции (СВО).
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