В Онтарио ледяная буря оставила 400 тысяч домов без электричества

Многие районы провинции скованы льдом.Согласно информации от службы мониторинга PowerOutage, ледяной шторм стал причиной отключения электроэнергии примерно в 400 тысячах домовладений в провинции Онтарио 30 марта.
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