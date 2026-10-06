Около 53 тыс. пенсионеров Татарстана оформили Цифровой ID в «Максе»

В Татарстане около 53 тыс. пенсионеров оформили Цифровой ID в мессенджере «Макс». За три месяца число пользователей сервиса среди представителей старшего поколения выросло вдвое, сообщает Минцифры РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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