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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» стал явным фаворитом Кубка Англии у букмекеров после вылета «Ливерпуля»

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв в четвертьфинале «МЮ» (3:4). По результатам жеребьевки «Манчестер Сити» сыграет в полуфинале турнира с «Челси», а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри» из Чемпионшипа.

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