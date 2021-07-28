Карельские Вести

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Предложение дня: запустить «женские» вагоны в метро

Предложение дня: запустить «женские» вагоны в метро

Придуман радикальный способ избавить женщин от домогательств В России следует запустить в метро «женские» вагоны, чтобы обезопасить женщин от домогательств, считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

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