Тульские десантники штурмом овладели очередным опорным пунктом ВСУ на Северском направлении в ДНР

Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом.
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