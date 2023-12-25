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Установлена личность второй жертвы убийцы московских проституток

Установлена личность второй жертвы убийцы московских проституток

Следователи установили личность второй жертвы убийцы московских проституток Алексея Варакина. Ее труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен после показаний задержанного в гостинице на востоке столицы в воскресенье днем.

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