ОСН: при болезнях сердца и слабом иммунитете нельзя делать чистку зубов

Профессиональную чистку зубов у стоматолога можно делать не всем людям. Среди противопоказаний на первое место эксперты ставят сердечно-сосудистые заболевания – такие, как сердечная недостаточность или инфаркт миокарда.
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