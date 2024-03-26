Президент Мексики опроверг фейк о количестве дипломатов РФ в Мехико

Mexico Presidency/Handout via REUTERS Информация американской газеты The Hill о том, что число сотрудников российского посольства в Мехико якобы существенно превышает численность персонала посольства США, является ложной.
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