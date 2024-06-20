«Лето в Москве»: на Страстном бульваре пройдет бесплатный мастер-класс о стиле

В Москве пройдет мастер-класс о стиле в рамках главного летнего фестиваля В Москве жители могут воспользоваться бесплатной арендой площадок для организации мероприятий, предоставляемой городом в рамках фестиваля “Лето в Москве.
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