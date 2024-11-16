Американское издание: План Трампа по Украине является победой для России

Новый американский президент Дональд Трамп еще не успел вступить в должность и тем более предложить что-то конкретное по Украине, но на Западе уже делают выводы, кому и как будет выгоден приход Трампа к власти в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии