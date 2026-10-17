Число астраханских мужчин в декрете достигло одной тысячи В Астраханской области количество мужчин, оформивших отпуск и пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом и достигло 1 тысячи человек.