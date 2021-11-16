Юрлова выступит на «Ижевской винтовке». После этого она рассмотрит возможность участия в Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о планах чемпионки мира Екатерины Юрловой выступить на «Ижевской винтовке».

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