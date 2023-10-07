В Бийском районе ввели в эксплуатацию дорогу, обновленную за 43 млн рублей

На 800-метровом участке уложили четыре металлические водопропускные трубы, два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью Дорогу на подъезде к предприятию "Бийское" в Бийском районе ввели в эксплуатацию.
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