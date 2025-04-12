Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днём космонавтики

Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина с Днём космонавтики. «Дорогие татарстанцы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем космонавтики! Этот знаменательный день является символом невероятных достижений и смелых амбиций человечества в стремлении покорить космос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)