Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днём космонавтики

Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина с Днём космонавтики. «Дорогие татарстанцы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем космонавтики! Этот знаменательный день является символом невероятных достижений и смелых амбиций человечества в стремлении покорить космос.