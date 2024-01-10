Польский депутат Щерба заявил, что комиссия Сейма хочет допросить экс-главу МИД

Депутат нижней палаты польского парламента Михал Щерба заявил, что следственная комиссия Сейма хочет допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с разразившимся летом визовым скандалом с мигрантами.
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