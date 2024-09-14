Ту-142 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов Ил-78 на учениях "Океан-2024"

Скриншот видео Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили практическую дозаправку топливом в воздухе от самолетов дальней авиации Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря в рамках учений "Океан-2024".
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