Три чемпиона мира сыграют за Аргентину на Олимпиаде, Месси среди них нет

Стал известен окончательный состав олимпийской сборной Аргентины. В него вошли три победителя ЧМ-2022: нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, защитник «Бенфики» Николас Отаменди и вратарь «Аякса» Херонимо Рульи.
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