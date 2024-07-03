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Три чемпиона мира сыграют за Аргентину на Олимпиаде, Месси среди них нет

Три чемпиона мира сыграют за Аргентину на Олимпиаде, Месси среди них нет

Стал известен окончательный состав олимпийской сборной Аргентины. В него вошли три победителя ЧМ-2022: нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, защитник «Бенфики» Николас Отаменди и вратарь «Аякса» Херонимо Рульи.

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