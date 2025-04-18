Что случилось ночью, 18 апреля 2025 года

Глава МИД России Сергей Лавров провел с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы госсекретарь США проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ.
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