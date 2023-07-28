Темы дня

125 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Филиппова
    Между прочим, две северные области Казахстана изначально всегда были российскими... Это я к тому, что референдумы ник...Новый перспективн...
  • валерий двойнишников
    А для нас, что русскому хорошо-то ворогу плохо!«Репрессии сделал...
  • Анжела
    ай-ай-ай!!! но сейчас то все по-другому??????? точняк."Сталинская эпоха...

«Мочить в сортире!»: Депутат призвал спецслужбы убивать террористов в любой точке мира. По решению суда. (видео) Справедливо?

«Мочить в сортире!»: Депутат призвал спецслужбы убивать террористов в любой точке мира. По решению суда. (видео) Справедливо?

Придя на программу Ольги Скабеевой депутат-единоросс Андрей Исаев призвал Конституционный суд отменить на время спецоперации на Украине мораторий на смертную казнь и позволить спецслужбам на законных основаниях уничтожать террористов, совершивших убийства на территории России, в любой точке мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Так  он и сам есть фашист, вон как за террористов  рвёт на клинья  голубое очко
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Вообще-то на весь мир об этом кричать не надо. Это делают  тихо, но постоянно и упорно. &quot; Труп врага  хорошо  пахнет&quot; Наполеон.
Ответить
2 час.
Михаил Кицис
А что тогда делать с Пригожиным и с теми из-за кого погибли наши двенадцать лётчиков? Их место положение известно. Или уничтожить российский самолёт, два вертолёта и быть виновными в смерти двенадцати наших лётчиков - это не терроризм?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх