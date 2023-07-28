«Мочить в сортире!»: Депутат призвал спецслужбы убивать террористов в любой точке мира. По решению суда. (видео) Справедливо?

Владимир Алтайцев Так он и сам есть фашист, вон как за террористов рвёт на клинья голубое очко

Владимир Алтайцев Вообще-то на весь мир об этом кричать не надо. Это делают тихо, но постоянно и упорно. " Труп врага хорошо пахнет" Наполеон.