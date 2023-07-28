«Мочить в сортире!»: Депутат призвал спецслужбы убивать террористов в любой точке мира. По решению суда. (видео) Справедливо?
Придя на программу Ольги Скабеевой депутат-единоросс Андрей Исаев призвал Конституционный суд отменить на время спецоперации на Украине мораторий на смертную казнь и позволить спецслужбам на законных основаниях уничтожать террористов, совершивших убийства на территории России, в любой точке мира.
Комментарии
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Так он и сам есть фашист, вон как за террористов рвёт на клинья голубое очко
Вообще-то на весь мир об этом кричать не надо. Это делают тихо, но постоянно и упорно. " Труп врага хорошо пахнет" Наполеон.
А что тогда делать с Пригожиным и с теми из-за кого погибли наши двенадцать лётчиков? Их место положение известно. Или уничтожить российский самолёт, два вертолёта и быть виновными в смерти двенадцати наших лётчиков - это не терроризм?
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