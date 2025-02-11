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Царьград

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Задержаны мошенники, выманившие у экс-чиновницы из Самары полмиллиарда рублей

Задержаны мошенники, выманившие у экс-чиновницы из Самары полмиллиарда рублей

Подозреваемых нашли самарские полицейские. Но от полученных обманным путем миллионов остались жалкие крохи.

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Комментарии
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Олег Троян
Интересная старушка, не хило &quot;поработала&quot; чиновницей
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