Врач Рудакова заявила о риске снижения качества спермы из-за парацетамола

Активность сперматозоидов может снижаться на 35% вследствие длительного приёма парацетамола и ибупрофена, рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, врач Марина Рудакова.
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