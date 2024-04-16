Швейцария отказалась участвовать в поиске замороженных российских активов

Швейцария не собирается присоединяться к международной группе по поиску замороженных российских активов (REPO), а будет следовать собственным нормам права, сообщил Федеральный департамент экономики Альпийской республики.
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