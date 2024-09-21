📹⚡️Над Симферополем зенитно-ракетные батареи С-400 и С-300В4 перехватили наряд оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS Block IA, запущенных из Одесской области.
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📹⚡️Над Симферополем зенитно-ракетные батареи С-400 и С-300В4 перехватили наряд оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS Block IA, запущенных из Одесской области.