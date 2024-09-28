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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» выиграл все 5 матчей против команд из верхней половины таблицы РПЛ. Общий счет – 10:1

Сегодня команда Мурада Мусаева на своем поле одолела «Зенит» (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ. «Краснодар» выиграл все пять матчей против команд из верхней половины турнирной таблицы – обыграны «Зенит» (2:0), ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0).

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