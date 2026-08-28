MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Kорреляция биткоина с золотом поднимается выше 50%

Kорреляция биткоина с золотом поднимается выше 50%

Согласно руководителя исследований Grayscale Зак Пандл, 90-дневная корреляция биткоина с золотом поднялась с около нуля в начале года до более 50%, в то время как его корреляция с Nasdaq 100 снизилась от более чем 60% до примерно 33%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии