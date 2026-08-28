Kорреляция биткоина с золотом поднимается выше 50%

Согласно руководителя исследований Grayscale Зак Пандл, 90-дневная корреляция биткоина с золотом поднялась с около нуля в начале года до более 50%, в то время как его корреляция с Nasdaq 100 снизилась от более чем 60% до примерно 33%.
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