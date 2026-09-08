Smartway: суточные за командировку на один день не выплачиваются

При однодневной командировке по России суточные сотруднику не выплачиваются. Это связано с тем, что суточные предназначены для компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а при однодневной поездке предполагается возможность вернуться домой в тот же день.