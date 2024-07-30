Спасатели услышали слабый крик «Мама»: как двухлетняя Саша была найдена живой в болоте Татьяна СергееваЭтот случай потряс всю Архангельскую область и за её пределами: двухлетняя Саша, едва начавшая открывать мир, едва не стала жертвой своей любознательности.