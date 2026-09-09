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Царьград

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Концерн "Калашников" отгрузил ракеты для "Стрела-10" заказчику

Концерн "Калашников" отгрузил ракеты для "Стрела-10" заказчику

Концерн "Калашников" поставил государственному заказчику партию зенитных управляемых ракет 9М333 для комплекса "Стрела-10".

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