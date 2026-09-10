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«Олег — номер один, кому я не доверяю»: Айза и Верещагин снова сойдутся в «Выживалити»

«Олег — номер один, кому я не доверяю»: Айза и Верещагин снова сойдутся в «Выживалити»

Премьера состоится в четверг, 1 октября, на канале «Пятница!». Айза предоставлено Пресс-службойАйза и комик Олег Верещагин вновь встретятся на телепроекте.

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