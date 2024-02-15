За провалы в реализации нацпроектов в Орловской области никто не ответил

Общая сумма недофинансирования нацпроектов на Орловщине превысила 550 млн рублей. На реализацию нацпроектов в Орловской области в 2023 году было предусмотрено 10,97 млрд рублей (8,5 млрд рублей — средства федерального бюджета).
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