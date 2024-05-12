Смерть от инфаркта жителя Лебедевки расследуют по поручению Бастрыкина

Александр Гуреев

Складывается ощущение, что у нас работает только Бастрыкин. Который смотрит за всей страной, выявляет нарушения и преступления в нашей стране. А зачем на местах держать лодырей и ссыкунов, которые боятся всех, а получают немалые деньги. Потому что их не наказывают.