Процессуальную проверку после гибели молодого отца семейства из Лебедевки начали в СУ СКР по региону.
Смерть от инфаркта жителя Лебедевки расследуют по поручению Бастрыкина
Комментарии
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Александр Гуреев
Складывается ощущение, что у нас работает только Бастрыкин. Который смотрит за всей страной, выявляет нарушения и преступления в нашей стране. А зачем на местах держать лодырей и ссыкунов, которые боятся всех, а получают немалые деньги. Потому что их не наказывают.
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16 час.
АГ
Александр Гуреев
Моё предложение 😀, клонировать Бастрыкина. Как надоело читать, изменений нет. Попытка Бастрыкина,разбудить чиновников ни к чему не приводит.
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16 час.
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