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Франко Колапинто: «Выжали из ситуации максимум, горжусь выступлением «Альпин»

Пилот « Альпин » Франко Колапинто подвел итоги Гран-при Испании , отметив, что остался доволен своим выступлением финишем на 7-й позиции.

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