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Nutrition: кето-диета снижает стресс и улучшает внимание

Nutrition: кето-диета снижает стресс и улучшает внимание

Ученые из Университета Нортумбрии (Великобритания) обнаружили, что кето-диета (предполагающая употребление большого количества жиров) способствует эмоциональному благополучию, спокойствию и внимательности.

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