Стюардесса задержала рейс угрозой о бомбе, чтобы отомстить бывшему возлюбленному

Стюардесса одной из авиакомпаний Аргентины угрозой о бомбе задержала рейс из Буэнос-Айреса в Майами. По данным следствия, бортпроводница хотела отомстить бывшему партнеру, который летел на этом борту в США к новой возлюбленной, сообщает nation-news.