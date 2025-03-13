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Редкое кровавое полнолуние 14 марта 2025 года: чья жизнь изменится в это магическое время

Редкое кровавое полнолуние 14 марта 2025 года: чья жизнь изменится в это магическое время

Редкое кровавое полнолуние 14 марта 2025 года: чья жизнь изменится в это магическое время Ирина ВальковаАстрономические явления издавна приковывают внимание человечества.

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