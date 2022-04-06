Россияне стали часто жаловаться на ложные ценники в магазинах. Около 14% жалоб, поступающих в Роспотребнадзор, касаются разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе, сообщили «Известиям» в ведомстве.