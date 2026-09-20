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Daily Storm

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Рации быстрее сирен: как в Белгороде голосуют под угрозами обстрелов

Рации быстрее сирен: как в Белгороде голосуют под угрозами обстрелов

Председатели УИК рассказали, как узнают об опасностях и что делают с бюллетенями во время тревогиС 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы.

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