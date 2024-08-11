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Никакой российской нефти к 2025 году! Чехия мечтает о дерусификации. Результат уже виден – нормально заправиться без России в стране нельзя

Никакой российской нефти к 2025 году! Чехия мечтает о дерусификации. Результат уже виден – нормально заправиться без России в стране нельзя

© ИноСМИ / Изображение сгенерировано ИИ3 дня назад 221 прочитал Обойтись без российской нефти Чехия не может, но обещает окончательно отказаться от нее в первой половине 2025 года, пишет Hládací pes.

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