Михаил Развожаев: «2024-й стал для нас временем испытаний, но и временем сплоченности»

Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с Новым 2025 годом! С годом защитника Отечества! Пусть наступающий год станет годом новых свершений, укрепления единства и уверенности в завтрашнем дне! 2024-й стал для нас временем испытаний, но и временем сплоченности.