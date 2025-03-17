На Госуслугах заработал черновик заявлений в 1 класс При помощи заполненного черновика в день старта приемной кампании родителю останется только отправить заявление.
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На Госуслугах заработал черновик заявлений в 1 класс При помощи заполненного черновика в день старта приемной кампании родителю останется только отправить заявление.