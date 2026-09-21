Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину в связи с успешным проведением единого дня голосования.
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