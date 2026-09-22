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Новости Брянска

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Коммунист о выборах в Брянской области: «Возвращение доверия к процедуре будет долгим и сложным»

Коммунист о выборах в Брянской области: «Возвращение доверия к процедуре будет долгим и сложным»

Коммунист Архицкий специально для «Новостей Брянска» прокомментировал результаты выборов-2026.Отгремели выборы губернатора и депутатов ГД в Брянской области.

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